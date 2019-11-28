В ближайшие 3-5 часов с сохранением ночью и утром во Владимирской области ожидается гололёд.

В ближайшие 3-5 часов с сохранением ночью и утром во Владимирской области ожидается гололёд, сообщает МЧС со ссылкой на данные синоптиков. На отдельных участках дорог будет гололедица. Из-за этого владимирцев, как водителей, так и пешеходов, просят проявить внимательность и осторожность. Не исключено, что из-за гололеда могут возникнуть ЧС, связанные с увеличением числа ДТП.При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).