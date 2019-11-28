Бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева утверждает, что его родственники похитили их детей. По словам женщины, она уже обратилась в полицию.

Бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева утверждает, что его родственники похитили их детей. По словам женщины, она уже обратилась в полицию.Зайцев известен какзащитник клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" и сборной России. Впрочем, его знают и как заботливого отца. Как только стало известно об инциденте, мужчина тотчас же вылетел из Канады в Россию, пропустив один из матчей НХЛ.Его бывшая супруга Маргарита заявила, что на няню малышей напали и порезали женщине ухо. Детей же насильно погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. На данный момент она уже обратилась за помощью к адвокатам, сообщает . Экс-жена Никиты считает, что удерживать малышей могут его родственники.Сейчас полиция разбирается в деталях произошедшего. Впрочем, вполне вероятно, что вышла неурядица. Отец Зайцева прокомментировал ситуацию и отметил, что детей забирал именно их отец. Правда, не ясно, каким образом он резко оказался в России.3 Окт 2016 в 1:43 PDT"Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отецэтих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети. Маргарита недавала видеться отцу со своими детьми. Он приехал, увидел, что ихувозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. Вполицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из моихвнучек, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голыммужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети", – передает слова Зайцева-старшего.