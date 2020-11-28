Запад не признал победу Александра Лукашенко на президентских выборах и поддержал оппозицию. Многовекторная политика Александра Лукашенко потерпела крах, констатировал политолог Армен Гаспарян.

Запад не признал победу Александра Лукашенко на президентских выборах и поддержал оппозицию. Многовекторная политика Александра Лукашенко потерпела крах, констатировал политолог Армен Гаспарян.В четверг, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Александром Лукашенко в Минске. "Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича", – сказал глава внешнеполитического ведомства.Таким образом Лавров напомнил Лукашенко о необходимости выполнять достигнутые в Сочи договоренности, считает Гаспарян. По мнению политолога, после того как Запад поддержал оппозицию, стало очевидно, что белорусский лидер окончательно стал нерукопожатным для США и Евросоюза."У Лукашенко остается только одна возможность – дальнейшая интеграция в Союзное государство, что и принято называть последними сочинскими договоренностями", – указал эксперт.Для Лукашенко альтернатива интеграции с Россией – установление жесткого авторитарного режима с тотальным подавлением оппозиции, считает Гаспарян. Но политолог сомневается, что белорусский лидер на это пойдет.Лукашенко про отношения с Россией. 26 лет политика многовекторности работала без сбоя, но теперь всё изменилось. И только Россия может спасти, когда Запад отвернулся.— Факел России (@NvqCIrQcYlHT9Zt)Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Совместных заявлений лидеры не делали.Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признала переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него санкции. Ограничительные меры коснулись и чиновников из окружения главы государства.