Свой жизненный путь он окончил в Париже. Но его сердце навсегда было отдано родному Владимиру.

Свой жизненный путь он окончил в Париже. Но его сердце навсегда было отдано родному Владимиру. В год столетия Русского исхода мы вспоминаем городского голову Николая Сомова. Продолжает наш совместный проект с музеем- Мария Платанюк.Визит последнего российского императора на владимирскую землю. Год трехсотлетия династии Романовых. Большие торжества по всей стране. Императорская фамилия совершает двухнедельную поездку по старинным русским городам, связанным с воцарением династии. Владимир, Боголюбово, Суздаль. Их Николай Второй посетит во время своего визита. Человек, который встречал государя на перроне- вот он, склонил голову в лёгком поклоне- легендарный владимирский градоначальник Николай Сомов.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- 16 мая 1913-ого года состоялся высочайший визит императорской фамилии. Они прибыли на поезде, на железнодорожный вокзал города Владимира. Конечно, их встречала официальная депутация и вот именно Николай Николаевич Сомов, как городской голова, имел высокую честь вручить государю- императору хлеб-соль.Славен делами своими. Это о Николае Сомове. Во главе губернского Владимира Николай Николаевич стоял 12 лет. С 1905-ого по 1917-ый. Во Владимире род купцов Сомовых известен с 15-ого столетия. В середине 17-ого века Сомовы сделали значительные пожертвования на строительство знаменитой Богородицкой церкви. По словам Светланы Мельниковой, гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, социальная и общественная активность - фамильная черта Сомовых. Эту линию "служения людям и городу" продолжил и Николай Сомов.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Он был членом 19 благотворительных организаций, но больше всего проявил себя именно на стезе образования и медицины. Он был создателем первой бесплатной городской больницы, реального училища. Он принимал самое активное участие в модернизации водонапорной башни и добился того, что в водопроводной системе Владимира были установлены фильтры, и он оплатил это.Николай Сомов родился 23 марта 1866-ого. Спустя годы он будет удостоен звания "Почётный гражданин города Владимира". Во многом облик губернской столицы, той, что мы знаем- результат деятельности Николая Сомова. "Лицо" Владимира нельзя представить ни без знаменитого здания реального училища возле Золотых ворот ( камень в его основание заложил сам Сомов), ни без этого здания, украсившего Соборную площадь. Правда, рядом давно нет старинной часовни во имя Великого князя Владимира. Её снесли в 1925- ом.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Здание городской Думы- точка на карте губернского Владимира, навсегда связанная с именем легендарного городского головы Николая Сомова. Ныне это объект культурного наследия регионального значения. Возведение Думы закончилось в 1907-ом. Выстроенное по проекту архитектора Якова Ревякина здание стало не просто украшением губернской столицы- центром управления жизнью городом.На этом фото с торжественного открытия нового здания Думы Сомов и его супруга Надежда Андреевна в первом ряду. А вот они же, на общем снимке офицеров и гостей 10-ого гренадёрского Малороссийского полка. Любовь и уважение "граждан" города Владимира Николай Николаевич Сомов заслужил по праву. А в 1912-ом был избран в Государственную Думу от Владимирской губернии. Совсем скоро революционный вихрь поглотит страну. Но в родном Владимире, в непростое время, своё доверие люди выражают ему вновь. Впрочем, избранный в январе 17-ого, уже в феврале Сомов сам уйдёт с высокого поста.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В газете "Старый владимирец" журналист писал: "Николай Николаевич Сомов снял с себя полномочия по собственной воле, потому что признал невозможность со стороны города обеспечить продовольствием Владимир , и в этом журналист усмотрел проявление гражданского мужества, которого, как он пишет, сегодня нам так не хватает.Затем- эмиграция. Скорее всего из Севастополя. Судьба привела Сомова в Константинополь. Но и там он не сложил руки- организовывал временные пункты питания для русских беженцев. А после, уже в 22-ом, переехал во Францию. Сомов скончался в Париже в 1934-ом. В возрасте 68 лет. Выяснилось, что последний приют владимирский городской голова обрёл на кладбище Сент-Женевьев-де- Буа. Месте, где покоятся многие выдающиеся русские эмигранты. Делом чести для музейщиков стали поиск могилы Сомова и её восстановление. Символично, что сбор средств был народным.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Её номер 241. Находится в самом центре кладбища. Буквально, в нескольких метрах от знаменитой церкви Сент-Женевьев де Буа. И когда мы увидели фотографию этой могилы, в каком состоянии она находится, было совершенно ясно, что нужно спешить. Тогда музей-заповедник объявил сбор денег на восстановление могилы, и надо сказать владимирцам, что достаточно быстро откликнулись…Сомов был женат дважды. Вторая супруга Надежда Андреевна умерла от неизлечимой болезни. Детей у них не было. А значит, нет и прямых потомков. Однако, сотрудники музея продолжат искать любые свидетельства. В 2011-ом горсть родной земли на могилу Николая Сомова в Париже Светлана Мельникова привезла отсюда. С Князь-Владимирского кладбища. Памятник из чёрного мрамора. Здесь покоится отец знаменитого городского головы- Николай Михайлович Сомов. Человек, который воспитал достойного сына. Не только семьи. Всего Отечества. Спустя годы гендиректор музея-заповедника вспоминает церемонию у восстановленной могилы Николая Николаевича на русском кладбище Сент-Женевьев- де - Буа. Это произошло в рамках Дней Владимирской области во Франции. В абсолютной тишине, после интервью французской прессе, на холодный камень опустился одинокий кленовый лист. Для тех, кто так долго шёл дорогой поиска и памяти, это стало своеобразным символом.Поблизости нет ни одного кленового дерева. И в этот момент промелькнула мысль, наверное, Николай Николаевич сказал нам спасибо.Мария Платанюк, Семён Карпов, Александр Голубев "Вести-Владимир".