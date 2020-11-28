На фронт «Суздальский сокол» попал в 15 лет после летного училища. Прошел войну с первого дня до последнего.

26 ноября 2020 года на 95 году ушел из жизни Михаил Михайлович Юрин – известный и уважаемый житель города Суздаля, ветеран Великой Отечественной войны.Михаил Михайлович Юрин – родился 5 января 1926 года в деревне Бабинки Рогнединского района Брянской области. На фронт «Суздальский сокол» попал в 15 лет после летного училища. Прошел войну с первого дня до последнего. Великую Отечественную закончил в Австрии в составе 69-го гвардейского истребительного авиаполка. За свою службу он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги». И после войны остался в армии. Ушел в запас только в 1964-м. Удостоен почетных званий «Заслуженный летчик СССР» и «Герой Кореи».Церемония прощания с Михаилом Михайловичем состоится сегодня в 11.00 в Цареконстантиновской церкви. «Вести Владимир» выражают соболезнования родным и близким Михаила Михайловича.