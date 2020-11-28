Первый показ пройдет в январе.

Мода на хрусталь возвращается. А хрустальные аксессуары в свою очередь становятся трендовыми деталями подиумной одежды. Тем более если они сделаны руками гусевских мастеров, по уникальным эскизам Наталии Любимовой. На какие эксперименты готова художница- узнала Юлия Шувалова.В этой мастерской зарождается искусство - эскизы будущих хрустальных изделий. Художницу Наталью Любимову вдохновляет русская культура. И самое яркое её воплощение - кокошники. Они символизируют четыре времени года. Вот это, к примеру, - осень с кисточками рябины и желтыми листочками.Наталья Любимова, художник по хрусталю:- И вот в этом кокошнике все детали, мелкие которые, я сама делала на станке полностью. Она такая более как осень, вся резная, такие листочки, именно природные мотивы. Если снежную взять, там уже матовая доработка в короне, потому что это как иней на окнах. А голубые кристаллы - это как снежная королева.Художница участвует в процессе всей работы над изделием. Последние три года она изучает холодную обработку - самостоятельно наносит алмазную грань. Как рождается идея будущих изделий Наталья продемонстрировала вот в этой своей работе. Эту загадку удается раскрыть не всем. Каждый видит в ней что-то своё. А называется работа - "мысль".Наталья Любимова, художник по хрусталю:- Все знают, что мысль имеет ход. Вот здесь в этой работе показано, как мысль зарождается и заполняет полностью нашу душу, мозг. Она сначала большая. А потом эта мысль начинает формироваться. Все лишнее от нее уходит и она начинает вытягиваться.Неповторимость изделиям добавляют вот такие пузырьки. Благодаря им у предмета - появляется душа, говорит Наталья. Она ежегодно отправляет свои хрустальные творения на выставки. Многие до сих пор путешествуют по России. И благодаря этому, Наталью Любимову знают многие российские дизайнеры. В прошлом году художнице поступил заказ - сделать хрустальную корону для конкурса красоты "Миссис Россия World 2019".Наталья Любимова, художник по хрусталю:- И там был такой срок... чуть ли не 10 дней на создание! Хотя в условиях производства - очень сложно в такие короткие сроки сделать изделия. Во-первых, это планы. Во-вторых, это варка печей, загрузка бригад. Но у нас все получилось. И это всё успешно уехало на конкурс. И красавице вручили, но поскольку хрусталь для ношения не всегда подходит. Была описка, что это декоративный элемент и можно только в руках над головой поддержать.Сейчас у Натальи совместный проект с русским кутюрье - Ульяной Сергеенко. Одежда Ульяны участвует в Неделе высокой моды в Париже. Вместе с Натальей они готовят - "хрустальную" коллекцию. На платьях известного российского модельера появятся элементы из хрусталя. Первый показ пройдет в январе, на Неделе Высокой моды в Москве.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"