Дознаватели МЧС России устанавливают точную причину пожара и все обстоятельства трагедии.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорание в квартире на 1 этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: Суздальский район д. Кутуково ул. Школьная, д. 2. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Предварительно из-за неосторожного обращения с огнём произошло загорание имущества и внутренней отделки квартиры. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.В результате пожара спасено 2 человека. Спасателем удалось спасти двоих людей. Их вынесли из окна 2-го этажа по трёхколенной лестнице. В горевшей квартире обнаружили тела троих мужчин — 1969, 1952 и 1977 годов рождения. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают точную причину пожара и все обстоятельства трагедии.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)