Спасено 2 человека. Их вытащили из окна 2-го этажа по трёхколенной лестнице.

28 ноября в 01:15 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Суздальском районе. Горела одна из квартир дома №9 на улице Школьная в деревне Кутуково.Из-за неосторожного обращения с огнём загорелось имущество и внутренняя отделка. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.«Спасено 2 человека. Их вытащили из окна 2-го этажа по трёхколенной лестнице. В квартире найдены трое погибших, мужчины - 1969, 1952 и 1977 годов рождения», - пояснили в пресс-службе МЧС.К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава.