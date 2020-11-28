В ходе личного досмотра у женщины было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Севанской улице была задержана 33-летняя жительница столицы. В ходе личного досмотра у женщины было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством - героином, общей массой более 60 граммов.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22