Александр Лукашенко продолжит проводить политику многовекторности после привета из Москвы. К такому заключению пришли приближенные к Кремлю эксперты.

Александр Лукашенко продолжит проводить политику многовекторности после "привета" из Москвы. К такому заключению пришли приближенные к Кремлю эксперты.Александр Лукашенко всегда славился своей изворотливостью. События, произошедшие после президентских выборов в августе 2020 года, кардинально изменили ситуацию на непродолжительный срок.Александр Григорьевич стал использовать условный Запад в качестве врага Белоруссии, чтобы сплотить свой электорат. При этом Батька вел активные переговоры с российской стороной, называя Владимира Путина старшим братом.В настоящее время последний диктатор Европы обрел больше уверенности в своих силах и готов вернуться к проверенной политике многовекторности. Авторы телеграм-канала "Незыгарь", который многие связывают с Кремлем, выразили мнение о том, что Лукашенко своими действиями "троллит" Москву.В качестве примера они назвали поездку белорусского президента в "красную зону" ковидного госпиталя. Эксперты считают, что это своего рода ответ на привет от Владимира Владимировича, который передал Сергей Лавров.Таким образом, политологи сделали вывод, что Лукашенко демонстрирует свой политический вес, с которым он не планирует расставаться. Теперь Батька повернется к Западу и снова начнет сотрудничать с европейскими партнерами, резюмировали авторы "Незыгаря".