Политолог Валерий Соловей убежден, что Александр Лукашенко в скором времени все-таки оставит власть. Профессор обозначил сроки отставки белорусского президента.

Политолог Валерий Соловей убежден, что Александр Лукашенко в скором времени все-таки оставит власть. Профессор обозначил сроки отставки белорусского президента.Александр Лукашенко по сей день остается у власти, несмотря на продолжающиеся протесты и давление Европейского союза. По всей видимости, Батька стал чувствовать себя уверенней после того, как дал некоторые обязательства российской стороне и получил ряд гарантий.Так или иначе, Александр Григорьевич не торопится выполнять обещания, данные Москве. Ни для кого не секрет, что последний диктатор Европы неоднократно говорил о необходимости принятия новой конституции. При этом Лукашенко заверил, что в досрочных президентских выборах участвовать не будет. Недавно стало известно, что Батька резко сменил риторику на прямо противоположную.Знаменитый политолог Валерий Соловей выразил убеждение, что Александр Лукашенко не останется у власти надолго. Профессор даже обозначил сроки предположительной отставки Батьки. Соловей полагает, что Лукашенко оставит президентский пост до осени 2021 года.При этом Александр Григорьевич планирует провести вышеупомянутые досрочные выборы на подходящих ему условиях. По этой причине Батька и старается погасить народный протест, резюмировал российский эксперт.