В написании портретов пробует разные техники, к примеру, дотворк, дословно "работа точками".

В Суздале поселились персонажи фильма "Женитьба Бальзаминова". Свои работы в инстаграм выложила саратовская мастерица Оксана Трей . Ну а сами фигурки вы уже встретите в одном из магазинов древнего города. С ними теперь так любят делать селфи посетители . А у судогодской художницы Марии Черновой любимые киноперсонажи и актеры оживают в портретах. Мимо ее работ не смогла пройти мимо Екатерина Таманова.Ее источник вдохновения- любимые советские фильмы. Так родилась серия портретов. Многие из них Мария Чернова писала " с натуры", у экрана телевизора. Маргарита Терехова в образе Миледи из "Трех Мушкетеров", Евгения Симонова- принцесса из "Обыкновенного чуда", Феофан- Савелий Крамаров- из "Ивана Васильевича". Того, что "меняет профессию". Всего 15 минут- и скетч готов. Главное "поймать взгляд", говорит портретистка. Через глаза можно передать характер даже незнакомого человека. Но процесс сложный.Мария Чернова художник широкого профиля:- Фадееву я перерисовывала несколько раз. Вроде бы казалась внешность такая интересная. Глубоко посаженные глаза, лоб высокий и вроде бы есть такие характерные черты. Но очень тяжело она мне далась. Не с первого раза.Пейзажи , натюрморты, портреты... К ним у Марии особенная любовь. В написании портретов пробует разные техники, к примеру, дотворк, дословно "работа точками". Объемы и переходы от света к тени Можно сказать, что такое изображение выбито. Сегодня дот-ворк используют и тату- мастера. По словам художницы, в голове нужно постоянно держать образ. А это непросто.Мария Чернова художник широкого профиля:- Вот люди вроде похожи, та тех же близнецов посмотришь , вроде бы похожи.Вроде бы идентичные, но нет ни чего подобного, у каждого своя изюминка , свой нюанс. И интересно мне имено рассматривать эти изюминки.Эти нюансы в лицах.Написание портретов Мария сравнивает со спортом. Если долго не тренироваться, обязательно потеряешь навык. Художница "держит форму". И пробует разные материалы: лайнеры , пастель , краски, даже уголь. Результатом хочется делиться. И новые выставки- в планах.Екатерина Таманова. Александр Чунаев. Вести Владимир.