Злоумышленник путем использования чужого аккаунта в мобильном приложении фирмы открыл автомобиль «БМВ» стоимостью более 1 миллиона 750 тысяч рублей, принадлежащий компании, и совершил поездку...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.В полицию поступило заявление от менеджера одной из каршеринговых компаний. Он сообщил, что неизвестное лицо на улице Новая дорога путем использования чужого аккаунта в мобильном приложении фирмы открыл автомобиль «БМВ» стоимостью более 1 миллиона 750 тысяч рублей, принадлежащий компании, и получил возможность управления им. После этого он совершил поездку по дорожно-транспортной сети города до одного из домов на Нижегородской улице.В ходе несения службы полицейские недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий молодой человек. Со слов злоумышленника, чужой аккаунт он скачал в сети Интернет. Автомобилем он завладел, с его слов, для того, чтобы доехать до нужной ему улицы без цели хищения.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60