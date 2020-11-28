Легковой автомобиль, в котором ехали погибшие, столкнулся с самосвалом

В городе Камешково Владимирской области этой ночью автомобиль "Мазда 3" врезался в самосвал на базе грузовика "Камаз". На месте столкновения погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте газеты «Владимирские ведомости»По данным издания, все трое погибших были сотрудниками ГИБДД Камешковского района и водитель «Мазды» в момент ДТП был трезв. По предварительным данным, сотрудники дорожной полиции в нерабочее время ехали в Ковров. Момент аварии попал на запись с камеры видео наблюдения. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области изданию пока прокомментировали происшествие.