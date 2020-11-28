Во внеслужебное время сотрудники ехали в сторону Коврова, где столкнулись с движущимся в попутном направлении грузовиком.

Ночью во Владимирской области в автомобильной аварии погибли трое инспекторов отделения ДПС по Камешковскому району. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 25-летний водитель автомобиля Mazda 3 допустил столкновения с двигавшимся впереди в попутной полосе грузовиком «КАМАЗ», им управлял водитель 1994 года рождения. Водитель большегруза не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент столкновения. Информация уточняется.(Фото и видео:Подслушано Автомобилистов | Владимир)