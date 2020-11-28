Ограничения введут на подъездах к перекрестку трассы у НИКТИД.

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения. В ночь с 28 на 29 ноября краткосрочные ограничения введут на подъездах к перекрестку на 15 км трассы у НИКТИД. Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 0:00 и 1:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 2:00, 3:00 и 4:00.Дорожники просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.(Фото:Pixabay)