Для безопасности маленьких пациентов детская служба перенесена. Сроки возвращения врачей в родные кабинеты не называются.

4 ноября в пабликах Юрьев-Польского появились фотографии, сопровождавшиеся рассказом о том, что местная детская поликлиника «трещит по швам».Чиновники провели обследование и экспертизу больницы. Выяснилось, что здание оседает. Под одной из свай обнаружены подземные воды. Геологи, которые проводили обследование почв до начала строительства, озеро не обнаружили. В результате вода вытекла, а её место заполнила земля из-под основного корпуса.Чтобы определить масштаб трагедии, в учреждении поставили маяки. Они дали трещину. Сметчики вносят изменения в проект. Строители планируют сделать в фундаменте главного здания 150 проколов и залить бетонный раствор. По их задумке, это должно выровнять сооружение.Для безопасности маленьких пациентов детская служба перенесена. Сроки возвращения врачей в родные кабинеты не называются. Напомним, что пристройку к главному зданию детской поликлиники должны сдать в январе 2022 года.