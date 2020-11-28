Участники поблагодарят своих самых дорогих людей – мам – за беззаветную любовь, заботу и самопожертвование.

В преддверии Международного Дня матери Фонд Андрея Первозванного и популярная российская певица Диана Гурцкая запустили Всероссийский семейный флешмоб. Его участники поблагодарят своих самых дорогих людей – мам – за беззаветную любовь, заботу и самопожертвование.Чтобы присоединиться к акции, необходимо до 29 ноября выложить на своей странице (аккаунт должен быть открыт) в Instagram, Facebook, Одноклассниках или в ВК любимую фотографию с мамой, сопроводив фото словами благодарности самому близкому человеку, рассказом о маме, своим мнением о значении материнской любви и заботы в Вашей жизни. Пост необходимо отметить хештегами #счастьематеринства2020 и #фондандреяпервозванного.(Фото: Фонд Андрея Первозванного )