В лидерах - областной центр.

Ранее мы сообщали, что на 28 ноября во Владимирской области выявлено рекордное количество заболеваний ковидом -По городам и районам они распределились так: 25 во Владимире, 16 в Муромском, 15 в Гусь-Хрустальном, 9 в Александровском, 8 в Ковровском, 7 в Суздальском, 7 в Гороховецком, 6 в Собинском, 6 в Кольчугинском, 6 в Вязниковском, 6 в Меленковском, 5 в Юрьев-Польском, 5 в Киржачском, 4 в Селивановском, 4 в Камешковском, 3 в Петушинском, 2 в Судогодском районах, 1 в городе Радужный.Всего на территории региона выявлено 12 962 инфицированных: 2333 во Владимире, 1819 в Гусь-Хрустальном районе, 1511 в Муроме, 1047 в Ковровском, 939 в Александровском, 949 в Петушинском, 649 в Вязниковском, 558 в Юрьев-Польском, 505 в Собинском, 463 в Кольчугинском, 378 в Суздальском, 345 в Меленковском, 327 в Гороховецком, 303 в Селивановском, 246 в Камешковском, 219 в Судогодском, 210 в Киржачском, 161 в Радужном.