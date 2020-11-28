Эту маленькую собачку легко спутать с пушистым облачком. Эффектные Бишон фризе навсегда покорили сердца мореплавателей и путешественников, а сегодня стали настоящими домашними друзьями.

Эту маленькую собачку легко спутать с пушистым облачком. Эффектные Бишон фризе навсегда покорили сердца мореплавателей и путешественников, а сегодня стали настоящими домашними друзьями. Знакомимся? Юлия Болдина осталась в восторге.То ли игрушка, то ли сладкая вата. Бишон фризе- белоснежное и пушистое облако и по характеру ничуть не тяжелее. Эти собаки восхищают и умиляют. А общение с ними гарантирует выброс эндорфинов. Гормонов радости.Наталья Дмитриева:- Как творческий человек, мне нужна была необычная собака. Бишоны этим и отличаются. Всех любит и готова со всеми дружить. Не каждое животное ее понимает, например, собаки на улице или кошки дома. А так она очень дружелюбная. Умная собака, она не будет зря гавкать. Она полностью подстраивается под режим жизни хозяина. Если вы привыкли ложиться рано, то она будет ложиться именно с вами. Она никогда не будет меня будить ночью. Она дождется, когда я открою глаза.Болонок бишон фризе на остров Тенерифе привезли испанские мореплаватели. На кораблях собак использовали в качестве крысоловов. Настоящий бум популярности породы пришёлся на шестнадцатый век. Декоративные собаки сопровождали дворян Бельгии и Франции в поездках и на светских раутах. Болонок причёсывали, завивали, опрыскивали духами. Спустя несколько столетий ничего не изменилось. Наталья завела Мишель три года назад. Имя выбрали французское, в соответствии со статусом. Заводчица признается, устоять перед таким облачком невозможно.Наталья Дмитриева:- Мишка мы ее зовем ил просто Ми. Мы когда идем с ней по улице, нет ни одного равнодушного человека. Она вызывает только положительные эмоции. Пожилые люди, дети- все хотят к ней прикоснуться, погладить, и она адекватно на это реагирует.С французского бишон-фризе- кучерявая подушка. Неудивительно, ведь их шерсть - легкая, пушистая, белоснежная. Чтобы она была как с картинки нужен уход: стричь, чесать, купать. Но даже при такой объемной пушистости шерсть бишонов практически не линяет и не вызывает аллергии. Красоту Мишель наводит два раза в неделю. Методом проб и ошибок Наталья выбрала этот вариант ухода. А через два месяца- банный день, спа-салон, стрижки самого высокого уровня.Наталья Дмитриева:- При слове расческа она начинает прятаться. Не самое приятное занятие для собаки. Когда мы ее привозим к грумеру, уход там очень долгий, тщательный, и занимает около 3 часов. Она понимает при слове расческа, что это займет около 3 часов.Владельцы бишонов любят участвовать в выставках. Наталья рассказывает: этим собакам необходима светская жизнь. Их экстраординарная внешность придирчиво оценивается. Шерсть должна быть белоснежной, без бежевых пятнышек. Сейчас Мишель- мама и звездная карьера - позади. Но подрастает юное поколение. Заводчица уверена: эти щенки обязательно добьются успеха.Наталья Дмитриева:- Мы завели собаку этой породы и поняли, что она достаточно редкая. И мы решили поделится такой красотой с миром. Мы стали посещать выставки. Сначала было просто интересно, а потом засосало. Собака перспективная и мы решили получить максимальную оценку.Бишон- собака- компаньон. Игривая и дружелюбная. Эти болонки хорошо ладят и с другими питомцами, и с детьми. Жизнерадостные и интеллигентные "до кончика хвоста" они станут для вас настоящими друзьями.Юлия Болдина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".