За угон машины им грозит — до 7 лет тюрьмы, а за убийство — от 20 лет строгого режима.

В мае 2020 года два приятеля отправились на охоту в леса Собинского района. Один из них преследовал добычу с ружьём и собаками. Егерь, который услышал выстрел, сел в служебный автомобиль и отправился на звук. Мужчина собирался проверить наличие лицензии у охотников.Увидев свет фар, один из браконьеров спрятался в кустах. Второй остался на дороге для беседы с сотрудником охотхозяйства. Однако лесничий не поверил словам мужчины и потребовал рассказать, где подстреленная дичь, оружие и злоумышленники.Получив отказ, егерь стал прочёсывать окрестности. В этот момент прозвучал выстрел. Дробь попала в голову работника охотничьего хозяйства. Потерпевший скончался на месте от слепого ранения головы.Далее браконьеры отогнали автомобиль сотрудника и спрятали его в кювете, в 20 километрах от места происшествия, возле посёлка Бакшеева Московской области.Разбирательства проходили с участием присяжных. 26 ноября во Владимирском областном суде они вынесли обвинительный приговор. Окончательно судьбу убийц 3 декабря решит Фемида.Напомним, что за угон машины максимальное наказание — до 7 лет тюрьмы, а за убийство — от 20 лет строгого режима.