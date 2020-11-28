Он провёл 4 боя, но в финале уступил боксёру из Черногории.

Владимирский боксёр Рамазан Дадаев завоевал серебряную медаль на Первенстве Европы по боксу среди юниоров, который проходил с 11 по 23 ноября в г. Будве (Черногория). Наш спортсмен выступал в категории до 81 кг. Он провёл 4 боя, но в финале уступил боксёру из Черногории.Юному боксёру вручили персональную стипендию и свидетельство администрации области «Надежда Земли Владимирской». Также он получил премии от Федерации бокса Владимирской области и от СШОР по боксу. Премией Федерации награждён и тренер Рамазана Дадаева Евгений Лобосов.В ходе встречи состоялось обсуждение условий дальнейшей подготовки Рамазана Дадаева.«Очень важно поощрять выдающиеся результаты наших спортсменов и работу их тренеров. Успех Рамазана Дадаева – это пример как для подрастающих боксёров, так и для представителей других видов спорта. Он получил путёвку на Первенство мира, чем мы очень гордимся. Выступление на международной арене – это всегда большая ответственность, ведь спортсмен представляет не только Владимирскую область, а всю нашу страну. Сейчас наша основная задача – создать все условия для дальнейшего роста и развития боксёра. Поэтому так важны личные встречи, личный контакт со спортсменами и тренерами», – заявилдиректор Департаментафизической культуры и спортаАлексей Сипач.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)