Сейчас подрядчики устраняют замечания, полученные в процессе начавшейся сдачи-приемки.

В областном центре в рамках нацпроекта «Демография» завершается строительство трех новых детских садов.Строительно-монтажные работы двух ясельных детских садов по 50 мест каждый в юго-западном районе на улице Тихонравова и в микрорайоне Сновицы-Веризино на улице Полянка фактически завершены.Сейчас подрядчики устраняют замечания, полученные в процессе начавшейся сдачи-приемки. Одновременно формируются пакеты документов для оформления разрешений на ввод в эксплуатацию.Третий детский сад на 115 мест расположен в центре новой жилой застройки микрорайона Сновицы-Веризино и будет построен до конца декабря. Строительные работы на объекте практически выполнены, смонтированы модульная котельная и основные инженерные сети, а сейчас завершаются монтаж внутренней разводки водопровода, канализации, энергоснабжения и вентиляции, отделка помещений, обустройство входных групп и прилегающей территории с уличными верандами и оборудованием для детских прогулок.Следующим этапом станет строительство двух новых детсадов в Коммунаре. Проектирование одного из них, рядом со строящимся зданием средней школы № 46, уже началось.