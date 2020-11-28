Температура воздуха во Владимире около 0, по области до +2 градусов.

Сегодня во Владимире и области ожидается пасмурная погода, снег с дождем. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Температура воздуха во Владимире около 0, по области до +2 градусов.(Фото:Pixabay)