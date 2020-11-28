Телерепортаж. Камера показывает двери кинотеатра, из которого выходят молодые и не очень американцы. Корреспондент подходит к молодой паре:
Корр: - Как вы относитесь к трагедии 11 сентября?
Люди: - О, это ужасно! Столько невинных людей погибло! Мы никак не можем оправиться от шока! ... ... ... ... ... ... ....
Корр (в камеру): - По имеющимся у нас непроверенным сведениям, в планах кинокомпании ""XXX"" съемки боевика об этих событиях - лучшие актеры, великолепные компьютерные спецэффекты, натурные сцены, бюджет фильма - 200 млн долларов...
Люди (выкрикивают): - Да как можно! Это кощунство! Оскорбление памяти невинных жертв!..
Корр: ... именно по этим соображениям фильм будет положен в архив и впервые выйдет на экраны в 2050 году.
Люди (зло): - Память об этой
еще анекдот!