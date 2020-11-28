В стационарах находится 668 жителей региона, из них 348 с диагнозом ковид. На дому лечится 2748 пациентов.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом. Исцелились от недуга – 168 человек.За минувшие сутки ковидом заразились 70 жителей Костромы. 15 пациентов прибавилось в Костромском районе, десять — в Галиче, восемь - в Буе. Шесть инфицированных выявлено в Нерехтском районе, по пять - в Судиславском и Островском районах. Три новых случая заражения зарегистрировано в Шарье, по два - в Мантурово, Волгореченске, Кадые, Красносельском и Макарьевском районах. По одному заболевшему — в Пыщуге, Вохме, Чухломе и Нейском районе.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 64-летнюю женщину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 11 127 человек. Вылечить удалось 8031 пациента. В стационарах находится 668 жителей региона, из них 348 с диагнозом ковид. На дому лечится 2748 пациентов.