Следственный комитет раскрывает подробности пожара в деревне Кутуково Суздальского района. По факту происшествия ведомство проводит доследственную проверку. Напомним, трагедия случилась

Следственный комитет раскрывает подробности пожара в деревне Кутуково Суздальского района. По факту происшествия ведомство проводит доследственную проверку. Напомним, трагедия случилась в ночь субботы. На улице Школьной горела одна из квартир в многоквартирном доме. Пожарные смогли спасти со второго этажа, где и произошло возгорание, 2 человек. Но при ликвидации огня в квартире обнаружили тела троих мужчин