Белый дом уже разбирается в ситуации.

Общероссийский народный фронт намерен добиваться отмены наказания для медиков, которые получили выговоры после приезда с пациентом к Белому дому. Ранее мы сообщали, что«Мы будем добиваться снятия выговора с людей, которые из-за отказа больниц госпитализировать больную с подозрением на коронавирус, привезли её к зданию администрации. Врачи просто выполняли свой долг. Если бы они отвезли женщину домой, то поставили бы её в ситуацию угрозы жизни, а также никто не отменял тюремный срок по статье 124 УК РФ за оставление в опасности», - подчеркнули в ОНФ.Активисты добавили, что необходимо привлечь специалистов разных сфер, которые досконально разберутся в ситуации.«Я против наказания медиков. Это были ошибки управления. Администрация и департамент здравоохранения их исправляют», - прокомментировал историю врио губернатора Александр Авдеев.Напомним, что санкции на сотрудников наложила главврач больницы в Радужном , которая сама минувшим летом получила выговор за многочисленные нарушения в организации работы медучреждения.