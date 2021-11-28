27 ноября Депутат Государственной Думы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин принял участие в рабочей поездке врио Губернатора области Александра Авдеева в Гороховецкий ..

27 ноября Депутат Государственной Думы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин принял участие в рабочей поездке врио Губернатора области Александра Авдеева в Гороховецкий район.Рабочая поездка началась с посещения предприятия, производящего стеклянную тару для пищевой промышленности - ООО «Русджам Стеклотара Холдинг». Врио Губернатора региона сопровождали депутат Государственной Думы Алексей Говырин, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов и глава районной администрации Дмитрий Наумов.Стекольный завод в Гороховце был основан 20 лет назад. В настоящее время на заводе работают 650 человек, работают 3 стекловаренные печи, запущено 12 производственных линий, ежедневно с заводского конвейера выходят до миллиарда бутылок. Производство входит в число крупнейших налогоплательщиков Владимирской области - налоговые поступления от него составляют более 50 процентов доходной части бюджета Гороховецкого района.Следующим пунктом рабочей поездки стало посещение относительно молодого предприятии – «Гороховецкой мануфактуры», которое берет свои истоки от известного в прошлом «Гороховецкого пищекомбината». Предприятия выпускает продукты питания и кондитерские изделия: печенье, кукурузные палочки, хлебцы и отруби – всё из натуральных ингредиентов. География продаж – от Калининграда до Дальнего Востока, а также экспорт в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.Директор «Гороховецкой мануфактуры» Олег Хажеев сообщил главе региона, что предприятие активно развивается, осваивает новые линейки продукции, закупает современное оборудование.Алексей Говырин: «Эффективные субъекты МСП – это, прежде всего, признак развитой экономики. Малые и средние предприятия в регионе обеспечивают налоговые доходы, создают рабочие места, способствуют развитию механизмов, востребованных рынком. В связи с этим, меры поддержки МСП являются частью поступательной системной работы государства. И комплекс этих инструментов поддержки увеличивается».После «Гороховецкой мануфактуры» участники рабочей поездки посетили центральную районную больницу. Несмотря на выходной день, в её поликлинике было многолюдно: в муниципальном образовании активно продолжается прививочная кампания.Глава региона искренне поблагодарил медиков, которые в тесной связке с органами местного самоуправления ежедневно вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом. Главный врач Гороховецкой ЦРБ Василий Бондаренко сообщил, что секрет успешной работы с населением прост – в прививочной кампании активно участвуют волонтёры, лидеры общественного мнения и местные власти.Алексей Говырин: «С первых дней пандемии поддерживаю врачей во Владимирской области: передаю маски, защитные костюмы, комплекты мебели для ординаторских. Ситуация очень непростая, и врачи каждый день, как на передовой. Искренняя благодарность за самоотверженный труд на благо пациентов».