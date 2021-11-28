На оздоровительную кампанию детей и подростков в этом году из областного бюджета было направлено ...

На оздоровительную кампанию детей и подростков в этом году из областного бюджета было направлено 463,2 млн рублей. В этом году на базе 27 загородных оздоровительных лагерей, 354 лагерей дневного пребывания, 6 лагерей труда и отдыха в общей сложности отдохнули более 72 тысяч ребят. Также в 33 регионе организован круглогодичный отдых детей в санаторно-курортных организациях.ФОТО: https://www.pexels.com/ru