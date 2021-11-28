1958 год. В Москве гостит видный американский промышленник и финансист Сайрус Итон. Поборника...

1958 год. В Москве гостит видный американский промышленник и финансист Сайрус Итон. Поборника развития дружбы между СССР и США принимает в Кремле Никита Хрущев. Своему американскому другу генсек покажет русскую тройку. Гость потрясен еще и тем, что этих лошадей он получил в подарок. Правда, справиться с тройкой уже в Америке ни у кого не получится. И для того, чтобы избежать международного скандала, пришлось отправить туда на подмогу наездника Владимира Фомина.Владимир Фомин, мастер-наездник: «Был дважды в Америке, Канаде, Финляндии, Венгрии. Все показывал тройки. Тот же Будапешт возьмите. Я на полном ходу вставал во весь рост. Брал в 1 руку 4 вожжины и проезжал мимо. А когда глядите издалека , у вас получается гигантская птица и как будто она парит».Птица- тройка всегда поражала иностранцев. Самый знаменитый русский транспорт стал и олицетворением русского характера, национальной забавой. Сам Фомин, чья жизнь с трех лет была связана с лошадьми, говорил : "Чтобы узнать русскую душу, надо посмотреть русскую тройку и тем более на ней проехать". Наездник сам подбирал лошадей, съезживал, сам делал для них упряжь. Первым выездом его знаменитой тройки ознаменовалось открытие ВДНХ в Москве в 1955. 17 лет подряд его лошади были абсолютными чемпионами СССР.А вот на старте вы видите белая тройка. Это тройка владимирская. С мастером Фоминым. Мы о нем рассказывали в программе «Время».Владимир Фомин мастер-наездник: «Тройками я занимаюсь с 1954 года . Вы знаете , что они для меня кусочек нашей России. И я стараюсь ее показывать, как можно лучше. Володя, иди перекинь упряжку. Как зовут их?- Бархат, Синтаксис и Треск. - Счастливо вам на вашей птице-тройке».Лошади Фомина - участники парадов на Красной площади, церемонии открытия московской Олимпиады. В архиве семьи Владимира Ивановича- памятные грамоты , есть подписанная самим Буденным, маршалом Советского Союза. А вот фотографии со знаменитостями - на его тройках ездили юморист Аркадий Райкин , министр торговли Анастас Микоян, композитор Арам Хачатурян Именно Фомину доверили развлекать и дорогого французского гостя, актера Ива Монтана. , посетившего СССР в декабре 56-го. Что такое лихая русская езда, показывал мастер и Леониду Брежневу. Генсек уже был наслышан о "владимирском парне, что всю Америку на тройке объехал."Владимир Фомин мастер-наездник: «С Брежневым интересный случай. 20 минут Генсек был БЕЗ охраны. Ты что делаешь?...- А кому мне докладывать. Я раз посадил, я и отвечаю. Увезу- привезу!»"Метель", "Андрей Рублёв", "Морозко"...Тройка Владимира Ивановича останется в памяти поколений, благодаря тридцати кинофильмам. Как вспоминает дочь Фомина, режиссер Александр Роу никогда не забывал поздравить отца с праздниками.Владимир Фомин мастер-наездник: «Жаворонки и совы. Была фотография, где Милляр, папа и Александр Роу с надписью - лучшему человеку, знающему лошадей! Роу с папой всегда советовался. Знаете мне парусины большие нашли... и на нее снег...и поехали нормально. Лошади пролетели...»Владимир Иванович не накопил за свою жизнь богатств, отказывался от привлекательных гонораров и предложений переехать жить за рубеж. А вот главным своим богатством- опытом- делился с радостью . У него много последователей и учеников. Но именно Фомин останется Королем русской тройки.-Знаете что, со мной катался Хачатурян. Он мне сказал, а я теперь понимаю, почему у нас нет второго Чайковского.Владимир Фомин мастер- наездник: «Тройка, тройка удалая, Упряжка русская лихая, Кто удаль русскую любя. не заглядится на тебя! ...воспета ...Тебя Некрасов пел порой».Почетный гражданин Владимирской области.. Имя Фомина занесёно и в Энциклопедию знаменитых людей России. Дочь наездника Ольга Владимировна благодарна за его сохранение памяти.. Теперь в поселке Заклязьменский , где жил Фомин, появилась и улица Фоминская.Ольга Фомина дочь Владимира Фомина: «Самое интересное, что она ведет к конюшне КЗК по разведению и сохранению Владимирской упряжной породы лошадей. Конюшня эта носит имя Фомина. А это дом, в котором папа жил большую часть жизни и все как бы собрано в память о моем отце. Я очень благодарна всем людям».Жители нового микрорайона Заклязьменский, теперь проходя по улице Фоминской, будут вспоминать своего легендарного земляка, простого и глубокого человека с истинно русской душой.Татьяна Воронцова. 33Live.Ru Владимир.