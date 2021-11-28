Толкование сна о горах может разниться в зависимости от их высоты и ощущений сновидца.

Толкование сна о горах может разниться в зависимости от ихвысоты и ощущений сновидца.Сонник ВангиГоры снятся как символ препятствия. Подниматься в гору во снеможет означать покорение трудных высот в реальной жизни. Если восхождениепрошло успешно, скоро стоит ждать удачу. Чем дольше вы пробыли во сне на горе,тем сложнее будет преодоление в реальности. Горы снятся женщине – нужно подождать,скоро произойдет что-то хорошее. Гора осыпается во сне, могут разрушиться планыи цели. Горы и море снятся к удаче и успехам в делах.Сонник ЛоффаГоры символизируют величие и препятствие. Ощущение свободы вгорах означает, что в жизни вы редко прислушиваетесь к чужому мнению. Пересекатьгоры во сне может означать, что скоро вам придется попрощаться с кем-то иззнакомых. Заснеженные вершины снятся к хорошему, это один из лучших вариантовснов с горами. Если вы поднимаетесь на гору и можете видеть вершину, скоро васждет успех, к которому вы долго шли.Современный сонникГоры снятся к сложной и долгой работе. Снежные вершины означают,что в делах ждет неудача. Подъем на году означает серьезные трудности на пути кцели, если вершина достигнута, цель тоже будет завоевана через старания. Прогулкав горах сулит прибыль и достаток. Спускаться с горы во сне – избавление отпроблем на работе. Голая гора без растительности сулит опасность. Если горыснятся женщине, ей стоит обратить внимание на своего возлюбленного и ихотношения.