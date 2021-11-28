Во Владимире планируют снести порядка 300 гаражей кооператива «Юбилейный». Месяц назад горадминистрация предложила собственникам снести незаконные постройки добровольно, но хозяева ..

Во Владимире планируют снести порядка 300 гаражей кооператива «Юбилейный». Месяц назад горадминистрация предложила собственникам снести незаконные постройки добровольно, но хозяева проигнорировали уведомления чиновников.Они стали камнем преткновения при разработке проекта благоустройства восточной части города. Улицу Соколова-Соколёнка планируют привести в порядок. Ожидается, что на территории разместится зелёная зона с малыми архитектурными формами, а на улице Юбилейной - бесплатная стоянка.Власти считают, что в споре между членами ГСК и мэрией есть три варианта решения проблемы. Добровольный демонтаж гаражей, снос силами муниципалитета, продажа их на металлолом.Между тем, владельцы пришли на приём к депутату Госдумы Владимиру Сипягину.«Земля выделена ещё в 1983 году. Со слов председателя ГСК, в 2012 году с них перестали взимать налоги, потому что строения считаются временными.Недавно они получили постановление о сносе. Причём, разговора с сотрудниками администрации не было. Оповестили объявлением. Среди владельцев есть и ветераны войны, и труженики тыла, и инвалиды. Не каждый из них сможет решить этот вопрос самостоятельно. Здесь необходимо активное участие администрации, чтобы помочь людям. Будем подключаться к решению этого вопроса», - уверен бывший губернатор.Напомним, что в 2020 году во Владимире снесли 820 незаконных гаражей, в 2021 году планируют убрать ещё 370, в 2022 году – 770.