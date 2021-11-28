Владимирские модели покоряют не только подиумы, но и выигрывают европейские первенства по...

Владимирские модели покоряют не только подиумы, но и выигрывают европейские первенства по кикбоксингу. Воспитанница владимирской спортшколы олимпийского резерва номер 7 Елена Охапкина может быть и хрупкой леди, и опасным бойцом. На днях она с триумфом вернулась из Черногории."Кикбоксинг - жесткий вид спорта", "Не женское это дело", "Займись чем нибудь другим" - эти стереотипы Елена Охапкина отметает одной левой. Она занимается Японской ветвью кикбоксинга - К1. Самым зрелищным видом ударных единоборств. Его даже сравнивают с "боями без правил", потому что разрешены удары коленом и по суставам.Елена в этом виде спорта - сильнейшая. Доказательство - золото Первенства Европы в Черногории. За победу спортсменка боролась с соперницами из Сербии, Литвы, Италии, Швейцарии и Польши. Самый сложным для Елены стал первый поединок. Пришлось сразиться с представительницей Греции, победительницей многих международных чемпионатов.Елена Охапкина, победительница первенства Европы по кикбоксингу: “Я смогла настроиться нормально и секундант, представитель Владимирской области по кикбоксингу, помогал в бою и до боя сумел хорошо настроить. Мой личный тренер Михаил Викторович поддерживал тоже. Посмотрел бои моей соперницы, сказал как работать, чего не нужно делать и вот удалось победить”.Елена не считает себя кикбоксершей. В этом направлении она недавно. Попробовать свои силы в новом виде спорта предложил тренер - Михаил Ильин. Свой "боевой путь" Елена начала в пять лет, тогда она занималась тхэквандо. И в столь юном возрасте уже показывала высокие результаты. Затем перешла в тайский бокс и до сих пор это её основной вид спорта. По словам тренера, возможно, такой "микс" боевых искусств помогает спортсменке побороть своих соперниц. Кстати, в кикбоксинге главное не "положить своего соперника на лопатки", а нанести как можно больше ударов.Михаил Ильин, тренер Елены: “Удары должны быть акцентированные, работать на жесткость. Во-первых, это демореализует соперника, во-вторых, это больше шансов, что дают за удар баллы”.Как говорит Елена, сильных ударов от соперниц мало. Она всегда быстрее. Есть и ещё один секрет успешного поединка.Елена Охапкина, победительница первенства Европы по кикбоксингу: “Я сплю. Перед каждым боем стараюсь высыпаться, если бой вечером, то я сплю еще днем, утром, ночью. Все время”.А вот выходя с ринга и снимая перчатки, Елена превращается в хрупкую леди. В свободнее время от тренировок время она работает моделью. Участвует в показах и фотосъемках, но пока это на втором плане, говорит спортсменка. Сейчас она готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут уже в новом году. Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"