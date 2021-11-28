В Конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские соревнования «Осенний Кубок по конькобежному...

В Конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские соревнования «Осенний Кубок по конькобежному спорту» среди юниоров и юниорок 18-19 лет. Участие в нём приняли более 140 спортсменов из разных городов.Спортсменка из Мурома, Милена Береговенко взяла сразу 3 медали на разных дистанциях: на дистанции 500 и 1500 метров Милена пришла третей, а вот 1000 метров муромлянка преодолела первой и взяла "золото".ФОТО: https://kolomna-speed-skating.com/