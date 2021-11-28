28 ноября у православных начинается Рождественский пост.

28 ноября у православных начинается Рождественский пост.Этот день совпадает с церковным праздником святых Гурия, Самона и Авиа.ИсторияГурьев день получил свое название в честь мучеников Авива, Гурия и Самона. Они проповедовали в Римскойимперии и погибли в мучениях, их долго пытали. А затем заперли в темнице, гдеони скончались от голода и жажды. Православный праздник совпадает с днем началаРождественского поста, который христиане соблюдают, чтобы подготовиться к Великомупразднику. Пост длится 40 суток – с 28 ноября по 6 января.Что нельзя делать 28 ноябряЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобратить внимание и на запреты, связанные с ним. В церковный праздник началапоста женщинам стоит воздержаться от любых конфликтов со свекровью. Ни в коемслучае нельзя обижать животных, особенно лошадей. Не стоит переедать иупотреблять алкоголь. В православный праздник Гурьев день нельзя жадничать,обязательно помогать нуждающимся. Сплетничать в этот церковный праздник тожестрого запрещено. Скандалы с супругами тоже стоит отложить, иначе это можетпривести к разрушению брака.Традиции и приметы28 ноября 2021 года православные отмечают Гурьев день,который служит началом Рождественского поста. В этот церковный праздник издревлеобращали внимание на приметы.Снег в этот день станет предвестником начавшейся зимыМокрый снег обещает теплый майВетер сулит ураганы в середине декабря