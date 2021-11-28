На региональном конкурсе Самая красивая деревня области село Караваево получило статус самого...

На региональном конкурсе "Самая красивая деревня" области село Караваево получило статус "самого молодого". Здесь живет много молодых людей. Хотя его история ведется с 17 века. И его жителям есть что рассказать, и что показать. Сегодня всем миром собирают экспонаты для местного музея. Может и вам есть, чем поделиться? А пока давайте знакомиться с караваевцами.Русская печка, старинная доска для стирки белья, посуда, фотографии бывших владельцев караваевской вотчины. Историю села восстанавливали всем миром.Наталья Смирнова, библиотекарь: «Уют русского духа, русской деревни. Показать, как жили наши предки. Чем пользовались? Например, формочка для хлеба. В ней выпекали хлеб в нашем селе. У нас была пекарня”.Это здание Наталья помнит с детства. Сначала ходила сюда в школу, сейчас работает в библиотеке. Село известно с 17 века как вотчина дворян Кузьминых. Но расцвет его пришелся на рубеж 19-го- 20-го веков. Здесь проходили ярмарки, стояли купеческие лавки, чайные, было много зажиточных селян. Развивались ремесла. В здании библиотеки тогда была красильная мастерская. В Караваеве и сегодня чтут ремесленные традиции. Николаю Абрамову любовь к ткацкому делу привила бабушка. Работает Николай на современном настольном станке.Николай Абрамов, житель села Караваево: «У меня самый простой способ, просто челнок туда и обратно. А мастера могут выделывать рисунки и картины на этом полотне большом”.Караваевской школе исполнилось 150 лет. Но сейчас остались только музей и библиотека. Школу строили специально в центре густозаселенной территории. Чтобы в близлежащих деревнях не осталось ни одного безграмотного человека. Чтобы у жителей была возможность читать хорошие книги. Она есть и сегодня. Караваево связано с именами знаменитых писателей: Владимир Солоухин останавливался здесь на ночевку во время своего пешего путешествия по Владимирской области, Венедикт Ерофеев приезжал в гости к будущей жене Валентине. В караваевской библиотеке множество изданий их книг - на разных языках. Есть дополненные издания. Иллюстрированные. Автора знаменитой поэмы "Москва-Петушки" краевед Нина Романова знала лично.Нина Романова, краевед: «Он заходил, я смотрела рукописи - тише, тише. Тут не наступай. - Ты чего пишешь, книгу что ли какую? А он говорит : Да это я для себя! мы отрывками почитаем.. Как интересно!”Нина Трофимовна рассказывает: память у писателя была феноменальная. Рассказывал обо всем с энциклопедической точностью. А любимой книгой (хотя прочитал он их несчетное количество), у него была Библия.Нина Романова, краевед: «А мы сидели и смотрели ему в рот. Сколько он рассказывал! Стихи, стали соревноваться, кто больше стихов знает. Конечно, он нас победил наизусть”.Караваевский храм был заложен в 1703 году, одновременно с основанием Санкт-Петербурга, на средства помещиков Кузьминых-Караваевых и сельчан. Строился 30 лет. Но в годы советской власти колокола сняли, церковную утварь - растащили. Храм сегодня не действует, но надежда на восстановление есть. Сердце села Караваево продолжает биться исключительно благодаря неравнодушным к истории людям. Таким, как Нина Романова, ее ученики и односельчане.Анастасия Сахарова. Семен Карпов.