Сказка - наш мостик в детство. А еще - энциклопедия прошлого, настоящего, а, значит, будущего....

Сказка - наш мостик в детство. А еще - энциклопедия прошлого, настоящего, а, значит, будущего. Студенты и преподаватели владимирского колледжа культуры и искусства провели большую исследовательскую, этнографическую работу и создали "Сказки на каждый день". У вас есть возможность увидеть проект первыми.Тридевятому... далёкому и волшебному. Девять русских народных сказок от студенток Владимирского областного колледжа культуры и искусства. В их основе аграрный народный календарь, в котором собрана вся информация о жизни русских крестьян: праздники, обычаи и обряды. Каждая студентка выбрала одну важную дату и написала сценарий сказки.Татьяна Кочеткова, студентка 3 курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства: «Мы придумывали сюжет, который мог бы динамично и красиво вписаться как раз в этот обряд, то есть через семейную ситуацию мы делали такой обзор на обрядность конкретного праздника».Идея создания такого сборника "Сказок на каждый день" принадлежит - Таисии Карелиной, преподавателю театральных дисциплин. Она же и привлекла студентов к издательской деятельности.Таисия Карелина, преподаватель театральных дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусства: «Очень важный еще момент, мы пропагандируем этнографические особенности нашего Владимирского края. Дети познакомились, изучили о русских традициях. И дальше у них стояла задача умело эту информацию всю вписать в сценарий, но еще придумать свой авторский сюжет. И чтобы это было все грамотно, интересно. Была естественно мораль. И все было по законам режиссуру и сценографии. Они у нас специалисты должны выйти по этому направлению».У девушек получились веселые, лирические и драматические сказки. Главные темы - семейные ценности, любовь и дружба. Читать их будет интересно всем - и детям, и взрослым, говорят авторы. Анастасия Долгушина для своей сказки выбрала 14-е сентября, Семёнов день. Именно с этой даты на Руси начиналась свадебная неделя.Анастасия Долгушина, студентка 3 курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства: «Мой сюжет связан как раз с тем, что родители крестьянской девушки юной, хотят её посватать с красивым, богатым князем, княжским сыном Григорием, но она любит другого. Доброго, работящего. Крестьянского парнишку. И дальшей ей предстоит тяжелый выбор, что же ей делать».Каждая сказка - наполнена частушками, песнями, пословицами, поговорками и приметами. А ещё играми. Вот эта, к примеру, называется "цапки" или по-другому хваталки.-Собирайтесь колдуны под веселые блины. Котик, жаба, цапа!Выигрывает тот, кто успел убрать палец и не был "сцапан" ведущим. Всё это помогает прикоснуться к прошлому и узнать , как жили крестьяне в то время, чем интересовались. Большую часть информации студентки почерпнули из полевых исследований своих преподавателей, которые на протяжении нескольких лет ездили по деревням Владимирского края и собирали сохранившиеся народные предания и поверья. А еще у студентов в планах поставить свои сказки на сцене.-Во второй половине XIX - в начале XX веков понёву, набедренную одежду носили замужние женщины.На написание сборника ушел почти год. Каждый обряд студентки проверяли, можно сказать, на себе и полученный опыт применяли в своих сценариях. Так, Кристина Сафонова была в деревне у бабушки в день Авдотьи Сеногнойки, 17-го августа. Как правило, в этот день крестьяне убирали сено.Кристина Сафонова, студентка 3 курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства: «И я бабушке сказала: "Ба, давай уберем сено, вдруг дождь пойдет. И в этот вечер пошел дождь. Совпало всё».Важно было не только написать интересную сказку, но и показать, как одевались в то время сельские модницы.-Во Владимире можно было встретить девушку в традиционном Владимирском кокошнике. Также ярко и богата украшена. А в душегрее девушки ходили весной и осенью.Все костюмы из студенческого фольклорного театра. В коллекции колледжа одежда различных регионов России. Есть и подлинники. Например, вот этот костюм сохранился с XIX века. Он характерен для Рязанской губернии, но и во Владимирской тоже можно было встретить барышню в таком наряде. Доказательство этому - понёва, найденная в Вязниковском районе.-Твои подружки уже у понёвушки.Раньше её надевали в знак превращения девочки в девушку, которую уже можно сватать.Таисия Карелина, преподаватель театральных дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусства: «Моей семье в дар преподнесен такой прекрасный костюм XIX века. Здесь дома тканная рубаха и понёва. Это мастерица своими руками в XIX веке создала этот костюм. Это очень красивая рубаха. Её я приношу студентам, показываю. У них есть возможность прикоснуться к настоящему аутентичному костюму. Дальше понева, дома тканная, такая она жесткая немного и теплая одновременно. Это прямо старинное...»Издать сборник студенческих "Сказок на каждый день" планируют в новом году. Их можно будет не только прочитать, но и посмотреть. Студентки сами примут участие в постановках.-Сказки на каждый день, ставьте сценарии кому не лень!-А кому лень тоже ставьте!Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"