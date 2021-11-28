На днях сотрудники регионального МЧС и ГИБДД провели профилактический рейд во дворах...

На днях сотрудники регионального МЧС и ГИБДД провели профилактический рейд во дворах многоквартирных жилых домов на улице Мира областного центра. Цель мероприятия - показать как личный транспорт мешает проезду пожарно-спасательной техники.В вечернее время территория дворов заставлена личным транспортом и сотрудники МЧС не смогли заехать на крупногабаритной пожарно-спасательной технике. Это значит, что в случае пожара, спасатели не смогут оперативно оказать помощь. Также, по словам сотрудника Госавтоинспекции, личный транспорт, мешающий проезду специальной техники, может быть в принудительном порядке убран при помощи эвакуатора.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области