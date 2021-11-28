Повредив замок входной двери неустановленным предметом, мужчина проник в квартиру, откуда похитил денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Бирюлево Восточное совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 45-летнего мужчину по подозрению в краже имущества из квартиры.Предварительно установлено, что потерпевший — 34-летний москвич приехал в Московскую область в гости к своей родственнице, где также находился злоумышленник. Выяснив, где проживает москвич, злоумышленник воспользовался удобным моментом и поехал к нему домой на Загорьевскую улицу. Там, повредив замок входной двери неустановленным предметом, мужчина проник в квартиру, откуда похитил денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил свыше 3.4 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Ярославской области задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22