По данным регионального оперштаба, за сутки во Владимирской области умерли 28 человек. Этот...

По данным регионального оперштаба, за сутки во Владимирской области умерли 28 человек. Этот показатель - рекордный за всё время пандемии. Общее число летальных исходов из-за болезни в 33 регионе составляет 2 501.За сутки выздоровели 169 человек. Всего переболели 54 865 жителей региона.По данным на 26 ноября, во Владимирской области количество привитых двумя компонентами вакцины составило 441 857 человек. Коллективный иммунитет - 37,8%.ФОТО: https://www.pexels.com/ru