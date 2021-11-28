Сегодня около 10:30 утра в Александрове на улице Гагарина недалеко от дома №23 произошла авария. По...

Сегодня около 10:30 утра в Александрове на улице Гагарина недалеко от дома №23 произошла авария. По предварительной информации регионального УМВД, водитель 1969 года рождения на автомобиле Daewoo выезжал с прилегающей территории на главную. Автомобилист не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ под управлением водителя 1984 года рождения, в результате чего произошло столкновение. От удара отечественный автомобиль съехал в кювет. В ДТП повреждения получили только транспортные средства. Пострадавших нет.ФОТО: Сообщество AlexAutoLive | Александров