Семья из Камешковского района обратилась в прокуратуру: 4 человека вынуждены проживать в аварийном...

Семья из Камешковского района обратилась в прокуратуру: 4 человека вынуждены проживать в аварийном многоквартирном доме, подлежащему сносу. Несмотря на установленные сроки, районная администрация так и не предоставила равнозначное благоустроенное жильё. Это, в свою очередь, нарушение конституционных прав на безопасные условия проживания.Поэтому областная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать районную администрацию предоставить семье благоустроенное жилое помещение.ФОТО: https://www.pexels.com/ru