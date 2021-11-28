В деревне Крячково Ковровского района открыт мемориал Михаилу Водопьянову − легендарному лётчику, одному из первых Героев Советского Союза, участнику операции по спасению челюскинцев, ..

В деревне Крячково Ковровского района открыт мемориал Михаилу Водопьянову − легендарному лётчику, одному из первых Героев Советского Союза, участнику операции по спасению челюскинцев, арктических экспедиций и знаковых сражений Великой Отечественной войны. В церемонии торжественного открытия бюста приняли участие родственники Михаила Васильевича.«В начале ВОв здесь на Всегодическом полевом аэродроме, базировался 432-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 81-й авиационной дивизии, которую возглавлял герой», - рассказывают в Белом доме.18 ноября отмечался день рождения прославленного пилота. Открытие мемориала стало важным событием для семерых его детей, 10 внуков, 17 правнуков и 14 праправнуков. Во время открытия они поблагодарили организаторов за бесценный подарок для их семьи.