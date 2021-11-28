Муромский суд отказался восстановить сотрудницу Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Елену Сальникову на работе. Ранее её На процессе муромлянка ссылалась на ..

Муромский суд отказался восстановить сотрудницу Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Елену Сальникову на работе. Ранее еёНа процессе муромлянка ссылалась на приказ Минздрава от 21 марта 2021 г. № 125н, по которому иммунизация от ковида не входит в список профилактических прививок. Она считает, что принуждение к процедуре недопустимо, а отстранение от работы – незаконно.Фемида рассмотрела дело 26 ноября. Суд встал на сторону главврача медучреждения, подписавшего приказ.Напомним, что в 2019 году рентгенолаборант Сальникова была признана одним из лучших медработников среднего звена, заняв второе место в номинации «Лучший лаборант» в региональном конкурсе.