Американские СМИ по-своему отреагировали на отправку российских военнослужащих к границам.

Американские СМИ по-своему отреагировали на отправку российских военнослужащих к границам.Украина и Запад обеспокоены информацией об отправке российских военных на границу с Незалежной. В Главном управлении разведки Украины заявили, что Россия намерена развязать войну и напасть, хотя Москва не раз говорила, что не собирается этого делать. В ответ на публикацию Bloomberg Россия опровергла все обвинения Украины и США в провокациях в Донбассе и назвала информацию о подготовке войск ложью.В США не смогли промолчать и прокомментировали информацию. Там разглядели в происходящем скрытый смысл. По мнению американской стороны, таким образом Россия дает Западу понять, что готова применить силу. При этом происходящее назвали очередным блефом со стороны Москвы, пишет тот же Bloomberg.По мнению авторов статьи, президент России Владимир Путин не раз манипулировал Америкой и Западом, угрожая военной силой. Однако на деле это маловероятно, считают американские специалисты.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия России — угроза безопасности Европы. Он отметил, что Североатлантический альянс будет всячески поддерживать Украину, чтобы страна могла защитить себя от агрессии противника.В то же время в США не раз заявляли, что НАТО не будет вмешиваться в военный конфликт на Украине, так как страна не является членом альянса.