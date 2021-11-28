Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 71 824 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 ноября выявлено 316 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 68 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасную болезнь в 38 сл. в Муромском, 37 сл. в Гусь-Хрустальном, 35 сл. в Ковровском, 17 сл. в Вязниковском, 17 сл. в Александровском, 16 сл. в Петушинском, 15 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Суздальском, 13 сл. в Киржачском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 71 824 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 16 761 случай во Владимире, 8290 - в Гусь-Хрустальном районе, 7968 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.