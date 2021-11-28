На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 316 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 316 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
68 - во Владимире;
38 - в Муромском районе;
37 - в Гусь-Хрустальном районе;
35 - в Ковровском районе;
17 - в Вязниковском и в Александровском районах;
16 - в Петушинском районе;
15 - в Кольчугинском районе;
13 - в Суздальском и в Киржачском районах;
10 - в Юрьево-Польском и в Гороховецком районах;
7 - в Собинском районе;
5 - в Камешковском, Меленковском и в Судогодском районах;
3 - в Селивановском районе;
2 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 824 случая заболевания.