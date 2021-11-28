На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 316 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 316 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:68 - во Владимире;38 - в Муромском районе;37 - в Гусь-Хрустальном районе;35 - в Ковровском районе;17 - в Вязниковском и в Александровском районах;16 - в Петушинском районе;15 - в Кольчугинском районе;13 - в Суздальском и в Киржачском районах;10 - в Юрьево-Польском и в Гороховецком районах;7 - в Собинском районе;5 - в Камешковском, Меленковском и в Судогодском районах;3 - в Селивановском районе;2 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 824 случая заболевания.