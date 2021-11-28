В Администрации Петушинского района бьют тревогу. В почтовых отделениях района серьёзные проблемы с...

В Администрации Петушинского района бьют тревогу. В почтовых отделениях района серьёзные проблемы с кадрами. Причина - неконкурентноспособная зарплата в сравнении с заработной платой работников почты в Московской области.Некоторые отделения уже закрылись и страдают от этого прежде всего местные жители. На днях в районной администрации прошла планёрка с участием заместителя директора по операционному управлению УФПС Владимирской области АО «Почта России».По итогам переговоров участники пришли к выводу, что необходимо принять дополнительные меры, направленные на совершенствование работы почтовых отделений района, а также рассмотреть возможность увеличения коэффициента, влияющего на формирование заработной платы сотрудников.ФОТО: Администрация Петушинского района