Синоптики сообщили, что гололед на улицах Санкт-Петербурга продержится до начала декабря. Сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что водителям и пешеходам не стоит ..

Синоптики сообщили, что гололед на улицах Санкт-Петербурга продержится до начала декабря. Сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что водителям и пешеходам не стоит терять бдительности и быть внимательными на дорогах.По данным , до начала декабря в городе будет морозно. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до -7 градусов.