Во Владимирском Централе отметили 155 – летний юбилей библиотеки. Книги помогают осужденным...

Во Владимирском Централе отметили 155 – летний юбилей библиотеки.Книги помогают осужденным скоротать время за решеткой, получить образование, повысить культурный уровень. Библиотека появилась еще при царском режиме.Первым источником упоминания о тюремной библиотеке стала газета «Владимирские губернские ведомости». С 1983 года и до сих пор библиотекой руководит Ирина Владиславовна Закурдаева. За воспитание осужденных и за особую роль в просвещении, они уважительно стали ее называть «Мама Ира». В эпоху Закурдаевых тюрьма стала более открытой для общественности, а юбилеи библиотеки стали культурным событием в жизни региона.По приглашению Ирины Закурдаевой проходили встречи знаменитостей, известных писателей с осужденными.